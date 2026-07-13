Трамп анонсировал обращение к нации в 04:00 мск 17 июля

Президент США Дональд Трамп выступит с обращением к нации 16 июля (17 июля по московскому времени).«Президент Трамп выступит с обращением к нации в четверг вечером в 21:00 по восточному времени (04:00 пятницы по московскому времени.
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