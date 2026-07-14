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Корейский ресторан продают на "барнаульском Арбате": владелец уезжает из страны

Корейский ресторан продают на "барнаульском Арбате": владелец уезжает из страны

В Барнауле выставили на продажу кафе GOYO Korean BBQ на улице Мало-Тобольской. Стоимость объекта не раскрывается: финансовые показатели обещают предоставить после предварительных переговоров, говорится в объявлении на сайте "Авито".

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