Никогда не видела его таким... "Где воевал?" Дед ответил: "Под Кенигсбергом." А немец ему и говорит "И я тоже"

#это_нужно_живым — проект, объединяющий опыт поколений. Цель проекта: сохранить истории старшего поколения, которые никогда не были опубликованы в интернет-пространстве.
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