❗️В Крыму задержан мужчина за одобрение действий ВСУ и призывы к насилию над российскими военными 44-летний житель посёлка Советское придерживался украинских националистических взглядов.
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❗️В Крыму задержан мужчина за одобрение действий ВСУ и призывы к насилию над российскими военными 44-летний житель посёлка Советское придерживался украинских националистических взглядов.