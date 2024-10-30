Стало известно, стены какого цвета в комнате подростка осчастливят его

Мила Романова, бренд-директор компании VEROL в эксклюзивном интервью для редакции RuNews24.ru поделилась результатами этих изысканий и рассказала, какие обои на самом деле нравятся ребятам в подростковом возрасте.
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