Продажи подарочных наборов к 8 марта выросли

В России значительно увеличились продажи традиционных праздничных товаров. Об этом пишет RT cо ссылкой на подсчеты оператора фискальных данных «Такском», основанные на анализе более 56 млрд кассовых чеков.
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