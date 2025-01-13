Экс-премьер Канады призвал Трампа опомниться

Опомнится призвал избранного президента США Дональда Трампа, использующего методы угроз и шантажа в отношении канадцев, которые дорожат своей независимостью и свободой, бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен 13 января в колонке в Global and Mail.
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