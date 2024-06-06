Эксперт предупредил о рисках ослабления рубля

В среднесрочной перспективе существуют риски ослабления рубля, что может привести к возвращению пары доллар/рубль в нижнюю половину диапазона 90 – 95 рублей, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки.
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