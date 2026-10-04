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Почти как в Хогвартсе: как выглядит «бесконечный» книжный магазин в Китае

Почти как в Хогвартсе: как выглядит «бесконечный» книжный магазин в Китае

На юго-западе Китая, в городе Дуцзянъянь работает необычный книжный магазин. Его дизайн-проект разработало шанхайское архитектурное бюро X + Living.

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