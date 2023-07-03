Военное обозрение

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Ходаковский рассказал, как некоторые военнослужащие пытаются оправдывать свою трусость, обвиняя других

Ходаковский рассказал, как некоторые военнослужащие пытаются оправдывать свою трусость, обвиняя других

Очень часто при провалах операций или прочих неудачах во время боевых действий, некоторые военнослужащие, в том числе и командиры подразделений, винят в произошедшем кого угодно, но только не себя.

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