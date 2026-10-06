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Кожевников о Горбенко в «Ладе»: «Жесткий парень, наша школа всегда была такой – потому и были мировыми лидерами. Сейчас в хоккее много «мягких игрушек». Все друг друга хвалят, а смотреть не на что»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о назначении Игоря Горбенко исполняющим обязанности главного тренера «Лады» после отставки Павла Зубова.

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