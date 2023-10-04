Слова Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью попросили проверить в СК и МВД

Помощник депутата указал, что подобные высказывания являются нарушением законодательства Помощник депутата Мосгордумы Николай Королев обратился в СК и МВД с просьбой проверить высказывание Маргариты Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью.
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