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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Слова Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью попросили проверить в СК и МВД

Слова Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью попросили проверить в СК и МВД

Помощник депутата указал, что подобные высказывания являются нарушением законодательства Помощник депутата Мосгордумы Николай Королев обратился в СК и МВД с просьбой проверить высказывание Маргариты Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью.

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Комментарии
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Владимир Самборский
А почему не над Арменией? Там скоро конец стране наступит... Так уж &quot;жахнуть&quot; напоследок!
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