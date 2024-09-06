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Алаудинов: ВС России выжигают ВСУ на Курском направлении

Алаудинов: ВС России выжигают ВСУ на Курском направлении

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска выжигают украинских военных на Кореневском направлении в Курской области.

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