Алаудинов: ВС России выжигают ВСУ на Курском направлении

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска выжигают украинских военных на Кореневском направлении в Курской области.
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