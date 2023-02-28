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Рябыкин об «Авангарде»: «На предсезонке уделили особое внимание физподготовке. Бови взял все лучшее из советской и американской систем»

Дмитрий Рябыкин высказался о серии первого раунда между «Авангардом» и «Сибирью».  – Насколько понимаю, впервые в плей-офф нас ждет сибирское дерби – «Авангард» – «Сибирь» (не впервые, в 2013 году омичи выиграли в первом раунде со счетом 4-3 – прим.

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