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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ромашина о критике российских синхронисток: «Давайте вспомним, сколько стран, в том числе Испания, повторяли наши элементы – и чувствовали себя абсолютно комфортно»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина прокомментировала обвинения в плагиате со стороны команды Испании.

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