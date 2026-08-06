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Наш потерянный мир

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Зеленскому сделали предупреждение после российских ударов по Киеву

Зеленскому сделали предупреждение после российских ударов по Киеву

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за неудачу с отражением российских ударов по центрам хранения военных грузов и комплектующих для дронов в Киеве.

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