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На Дону в ДТП погиб 23-летний мотоциклист

Авария произошла в Ростове 18 июля, в которой погиб 23-летний мотоциклист. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

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