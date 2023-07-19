На Дону в ДТП погиб 23-летний мотоциклист

Авария произошла в Ростове 18 июля, в которой погиб 23-летний мотоциклист. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
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