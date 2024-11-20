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  • саша дмитренко
    зверек!  заткни  анус,,от  тебя  ВОНЯЕТ  ДЕРЬМОМ!!!)))))))))))))))))))))))))))Имеет ли морально...
  • саша дмитренко
    зверек! а  кроме  слова  /дерьмо/  других  не  знаешь? тебя  точно  мама  простипома  в  детстве  темечком  на  бетон...Имеет ли морально...
  • саша дмитренко
    он  просто  кушает  свиные  отходы)))))))Имеет ли морально...

Полянский назвал намеренной эскалацией удар ATACMS по Брянской области

Полянский назвал намеренной эскалацией удар ATACMS по Брянской области

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский назвал намеренной эскалацией со стороны Украины и ее западных спонсоров удар ракетами ATACMS по Брянской области.

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