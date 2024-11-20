Полянский назвал намеренной эскалацией удар ATACMS по Брянской области

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский назвал намеренной эскалацией со стороны Украины и ее западных спонсоров удар ракетами ATACMS по Брянской области.
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