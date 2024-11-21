В России создают уникальный иммуноинженерный препарат от рака

Первый в России в своем классе иммуноинженерный препарат для лечения рака разрабатывают специалисты лаборатории иммунной инженерии Сеченовского университета Минздрава в сотрудничестве с научной группой из НИИ фундаментальной и клинической иммунологии.
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