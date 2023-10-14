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Токио (ATP). Хачанов начнет матчем с Попыриным, Карацев – с Тиафу

Действующий чемпион Тэйлор Фриц посеян под первым номером и сыграет с Кэмероном Норри. Карен Хачанов (7) поборется с Алексеем Попыриным, Аслан Карацев – с Фрэнсисом Тиафу (6).

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