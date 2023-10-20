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Детской библиотеке Скадовска Херсонской области передали спецвыпуск журнала "Родина"

Детской библиотеке Скадовска Херсонской области передали спецвыпуск журнала "Родина"

Депутат Херсонской областной думы Игорь Полевиков изучает работу библиотечной системы региона и в рамках этой деятельности передал детско-юношеской библиотеке Скадовска специальный выпуск «Классный наставник» научно-популярного исторического журнала «Родина» .

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