Детской библиотеке Скадовска Херсонской области передали спецвыпуск журнала "Родина"

Депутат Херсонской областной думы Игорь Полевиков изучает работу библиотечной системы региона и в рамках этой деятельности передал детско-юношеской библиотеке Скадовска специальный выпуск «Классный наставник» научно-популярного исторического журнала «Родина» .
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