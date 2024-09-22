Восточное гнездо российского флота

На этой неделе на Камчатке произошло два важных события. Первое — в состав подводных сил Тихоокеанского флота прибыли сразу два новых атомохода 4-го поколения: ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Император Александр III» и многоцелевая ударная атомная лодка проекта 855М «Красноярск».