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Восточное гнездо российского флота

Восточное гнездо российского флота

На этой неделе на Камчатке произошло два важных события. Первое — в состав подводных сил Тихоокеанского флота прибыли сразу два новых атомохода 4-го поколения: ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Император Александр III» и многоцелевая ударная атомная лодка проекта 855М «Красноярск».

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