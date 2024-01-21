«На станции будут отрабатываться технологии для полетов на Луну или Марс»

Первые космонавты будут работать на новой Российской орбитальной станции (РОС) уже в 2028 году. Об этом «Известиям» рассказал заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» и главный конструктор РОС Владимир Кожевников.
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