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«На станции будут отрабатываться технологии для полетов на Луну или Марс»

«На станции будут отрабатываться технологии для полетов на Луну или Марс»

Первые космонавты будут работать на новой Российской орбитальной станции (РОС) уже в 2028 году. Об этом «Известиям» рассказал заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» и главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

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