В РФ создан дрон для обследования линий электропередачи

Его назвали «Гаргульей» Уральские разработчики из компании «Лаборатория будущего» создали беспилотник «Гаргулья» для аэросъёмки, который будет использоваться при мониторинге линий электропередачи, рассказал коммерческий директор компании Павел Камнев.