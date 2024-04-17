Павел Дуров рассказал о слежке агентов ФБР AlexCoderПавел Дуров рассказал о слежке агентов ФБР AlexCoder Основатель Telegram дал подробное интервью Павел Дуров – достаточно замкнутая персона, его редко можно встретить на открытых мероприятиях, а интервью основатель одного из самых популярных в мире мессенджеров Telegram до недавнего времени давал.