Глава СК России поручил доложить о расследовании обстоятельств избиения школьника его сверстником в Московской области

По данным соцсетей, 29 ноября 2024 года в посёлке Свердловский между школьниками возник конфликт. Один из них, выполнявший дежурство по школе, сообщил классному руководителю о нарушениях дисциплины другого.
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