Сумму долга для запрета на выезд из России предложили увеличить

Сумму долга, которая позволит запретить россиянам выехать из страны, предложили увеличить втрое. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
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