Балатон: прекрасное «венгерское море»

Именно так и называют его местные жители – «венгерским морем». И очень им гордятся! И есть за что… Когда вся «истерика» с пандемией начала утихать, то я села около «компютера», как говорит моя соседка, и стала думать, где же мне отдохнуть и поработать одновременно: так решил наш любимый «зверь-генеральный».