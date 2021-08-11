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Балатон: прекрасное «венгерское море»

Балатон: прекрасное «венгерское море»

Именно так и называют его местные жители – «венгерским морем». И очень им гордятся! И есть за что… Когда вся «истерика» с пандемией начала утихать, то я села около «компютера», как говорит моя соседка, и стала думать, где же мне отдохнуть и поработать одновременно: так решил наш любимый «зверь-генеральный».

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