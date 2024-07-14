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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Мишустин Россия почтасы хакында: Логистиканы автоматлаштыру өчен күп эш башкарыла

Мишустин Россия почтасы хакында: Логистиканы автоматлаштыру өчен күп эш башкарыла

Бүген федераль почта хезмәтләре масштаблы бурычларны хәл итә. Россиядә логистиканы автоматлаштыру, үз сервис платформаларын булдыру һәм электрон коммерция индустриясенә традицион процессларны кертү буенча күп эшләр башкарыла.

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