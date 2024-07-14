Мишустин Россия почтасы хакында: Логистиканы автоматлаштыру өчен күп эш башкарыла

Бүген федераль почта хезмәтләре масштаблы бурычларны хәл итә. Россиядә логистиканы автоматлаштыру, үз сервис платформаларын булдыру һәм электрон коммерция индустриясенә традицион процессларны кертү буенча күп эшләр башкарыла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии