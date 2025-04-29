“Ищут жертву”: на бородатых детей мигрантов жалуются в Магнитогорске

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Вот так надо действовать по всей России. Гнать эту сволоту с земли русской. Северокорейцев привлекать больше, тогда и порядок будет.
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1 д.
ВТ
Владимир Тимошков
Чёрнота понимает только силу! Будут каждый день пи...дить, будут пованивают и сидеть тихо.
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1 д.
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