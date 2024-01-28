Супруга Эрнста сдала мужа с потрохами: Плачем с Костей ночами по "укробратьям"

Ситуация с ЭРНСТОКЛЖПом смутно напоминает ситуацию с непотопляемым (до поры до времени) рыжим чёртом, как и с Песковым (до которого, надеюсь, то же дойдут руки).

АС

Анна Сепп

Полностью согласна с предыдущим автором комментария : две отвратительные фигуры — во всех отношениях — Эрнст и Песков. Дамочки при них не лучше : позврились на толстый кошелёк и мужчины связи. Пользы ни от одного из них — никакой, хоть бы внешне были привлекательны, но и тут прокол! Давно пора гнать! Смогли же вымести поганой метлой "непотопляемого" Чубайса — может, и до этих черёд дойдёт?