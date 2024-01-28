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  • Анна Сепп
    Полностью согласна с предыдущим автором комментария :  две отвратительные фигуры — во всех отношениях — Эрнст и Песко...Супруга Эрнста сд...
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Супруга Эрнста сдала мужа с потрохами: Плачем с Костей ночами по "укробратьям"

Супруга Эрнста сдала мужа с потрохами: Плачем с Костей ночами по "укробратьям"

Интересная жизнь с Vera Star Фото: kadet39.ru Недавно автор задался вполне справедливым вопросом: а как у нас обстоят дела с патриотизмом у руководства федеральных телеканалов, в частности у Константина Львовича Эрнста? Ведь как ни крути, а основная пропагандистская повестка вещается именно на "Первом канале".

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Геть к своим свидомым !
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1 час.
Николай Арзамасцев
Ситуация с ЭРНСТОКЛЖПом смутно напоминает ситуацию с непотопляемым (до поры до времени) рыжим чёртом, как и с Песковым (до которого, надеюсь, то же дойдут руки).
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1 час.
АС
Анна Сепп
Полностью согласна с предыдущим автором комментария :  две отвратительные фигуры — во всех отношениях — Эрнст и Песков. Дамочки при них не лучше : позврились на толстый кошелёк и мужчины связи. Пользы ни от одного из них — никакой, хоть бы внешне были привлекательны, но и тут прокол! Давно пора гнать!  Смогли же вымести поганой метлой &quot;непотопляемого&quot; Чубайса — может, и до этих черёд дойдёт?
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1 мин.

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