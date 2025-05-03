«Россети» назвали сроки устранения последствий аварии с электричеством в Подмосковье

В Подмосковье произошла одна из самых серьезных аварий на электросетях за последние 15 лет. Из-за резкого снегопада ночью 2 мая множество деревьев повалилось на линии электропередач, оставив тысячи жителей региона без электричества.
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