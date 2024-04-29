В Полтавской области Украины прозвучали взрывы

Взрывы раздались в Полтавской области Украины. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Филипп Пронин.
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