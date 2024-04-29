Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Полтавской области Украины прозвучали взрывы

В Полтавской области Украины прозвучали взрывы

Взрывы раздались в Полтавской области Украины. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Филипп Пронин.

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