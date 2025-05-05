В Госдуме предложили разместить на обновленных купюрах изображения Одессы и Киева

С инициативой выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Государственной думы Сергей Миронов направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с предложением в преддверии обновления банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей разместить на них изображения городов-героев Великой Отечественной войны, в частности Одессы и Киева.