МТС отменяет плату за безлимитную раздачу мобильного интернета Елена ВайленкоОператор связи МТС внес важное изменение в свои тарифы, отменяя плату за безлимитную раздачу мобильного интернета со смартфонов.
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