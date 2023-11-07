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МТС отменяет плату за безлимитную раздачу мобильного интернета

МТС отменяет плату за безлимитную раздачу мобильного интернета

МТС отменяет плату за безлимитную раздачу мобильного интернета Елена ВайленкоОператор связи МТС внес важное изменение в свои тарифы, отменяя плату за безлимитную раздачу мобильного интернета со смартфонов.

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