Текстиль от Шурика, или очередные похождения Сусаняна

Скандал вокруг покупки Московского завода электромеханической аппаратуры (МЗЭМА) компанией "водочного короля" Подмосковья Шоты Сусаняна вскрывает всё новые и новые делишки этого большого семейства с повадками из 90-х.
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