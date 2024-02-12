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The Moscow Post

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Текстиль от Шурика, или очередные похождения Сусаняна

Текстиль от Шурика, или очередные похождения Сусаняна

Скандал вокруг покупки Московского завода электромеханической аппаратуры (МЗЭМА) компанией "водочного короля" Подмосковья Шоты Сусаняна вскрывает всё новые и новые делишки этого большого семейства с повадками из 90-х.

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