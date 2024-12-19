На дорогах в Петербурге в течение всего дня будет непростая ситуация. Еще полчаса назад заторы составляли 8 баллов.
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На дорогах в Петербурге в течение всего дня будет непростая ситуация. Еще полчаса назад заторы составляли 8 баллов.