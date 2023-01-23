Натанцевал на петицию

И, похоже, что господин губернатор может легко претендовать на место в Книге рекордов Гиннесса: не каждый же день под арест ( и сильное подозрение) попадают с десяток сотрудников правительства Московской области, как это случилось в минувшем декабре!Похоже, что г-ну Воробьеву было совсем не до новогодних праздничных салютов… А тут еще со всей очевидностью затрещало почти византийское кресло еще под одним скандально известным чиновником подмосковного губернатора, который, кстати, давно испытывает терпение граждан своими выкрутасами, о чем, кстати, говорится в свежей петиции жителей Московской области Владимиру Путину.