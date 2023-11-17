По мнению Михаила Шеремета, помощь Киеву грозит Вашингтону серьезными проблемами с экономикой и протестами Поддержка Украины может привести к распаду США, сказал агентству РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
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