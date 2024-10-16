Франция пересмотрела свое решение по Украине, пишут СМИ МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Франция вынуждена сократить расходы на Украину из-за дефицита бюджета, пишет Politico со ссылкой на министра обороны Себастьяна Лекорню.
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