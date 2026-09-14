Позор в Каунасе: байкеры устроили травлю верующих у мечети

В Каунасе литовские байкеры издевались над мусульманами у мечети во время пятничного намаза. Источник фото: Тг-канал «Алексей Стефанов» 11 сентября в Каунасе около сотни байкеров собрались у мечети, громко газовали, включали музыку, скандировали «Литва!» и принесли свиную голову.