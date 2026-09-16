Зачем возрождать Спартакиаду

В свое время Россию часто упрекали в том, что она не работала с украинским населением напрямую, как американцы.
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