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Воронежские новости

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Воронежского судью Журавлёва привлекли к дисциплинарной ответственности

Воронежского судью Журавлёва привлекли к дисциплинарной ответственности

Нил Журавлев является судьей Коминтерновского районного суда с марта 2020 года. Чем именно вызвано привлечение к дисциплинарной ответственности, не уточняется.

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