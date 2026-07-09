Открытые двери для "взрывоопасной среды": чем грозит России амнистия в Таджикистане

В Таджикистане началась крупная амнистия, которая затронет более 18 тыс. осуждённых. Первая группа уже вышла на свободу 6 июля: из исправительных учреждений Нурека, Вахдата, Явана и района Дусти освободили 2 979 человек, включая 297 женщин.