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Царьград

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Открытые двери для "взрывоопасной среды": чем грозит России амнистия в Таджикистане

Открытые двери для "взрывоопасной среды": чем грозит России амнистия в Таджикистане

В Таджикистане началась крупная амнистия, которая затронет более 18 тыс. осуждённых. Первая группа уже вышла на свободу 6 июля: из исправительных учреждений Нурека, Вахдата, Явана и района Дусти освободили 2 979 человек, включая 297 женщин.

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