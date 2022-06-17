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Глава Минфина РФ Силуанов предложил пересадить чиновников на «Лады»

Глава Минфина РФ Силуанов предложил пересадить чиновников на «Лады»

Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечив на них спрос, к примеру – пересадить российских чиновников на отечественные автомобили «Лада», сообщают РИА Новости.

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