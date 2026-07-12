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22-й номер драфта Лабарон Файлон набрал 24 очка, помогая «Филадельфии» одолеть «Индиану»

Новичок «Филадельфии» Лабарон Файлон стал самым результативным игроком своей команды в матче Летней лиги против «Индианы».

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