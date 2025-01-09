Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Харрис: не все пострадавшие от пожаров в Калифорнии получат выплаты

Харрис: не все пострадавшие от пожаров в Калифорнии получат выплаты

Не все американцы, потерявшие свои дома в лесных пожарах в Лос-Анджелесе или находящиеся в зоне риска, смогут получить страховые выплаты из-за отсутствия страховки, заявила вице-президент США Камала Харрис в ходе брифинга по теме.

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