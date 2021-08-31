Сталинские репрессии происходили вопреки Сталину?

Темы дняПолитикаСталинские репрессии происходили вопреки Сталину? Оружейникофф С так называемой «хрущевской оттепели» в репрессиях 1937-1938 годов у нас повелось обвинять Сталина и Берию.Вернуться к статье7321НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлексейСлава Богу, наконец-то появилась правдивая статья о Сталине И.В.SSSasha Sokolovты ночами не спал испериживался бедняжкаААлексейименно так, "пепел Клааса стучит в мою грудь"ГусЕнаВсе растрелянные и реабилитированные хлопают в ладоши.ААлексейне всеВладимир EвтушенкоОпять пидор гусеничный из помойки вылез.ИИринаВНЕ своей лживой и лицемерной антисоветчины , которая у них единственное за 30 лет оправдание захвата ими СССР ,враги СССР и советского народа доказали ,что они ЗА политические репрессии в Российской Империи ,в капстранах мира ,в их Государствах на территории захваченного ими СССР -против инакомыслящих . А когда их обвиняют в двойных стандартах ,они трусливо выкручиваются в стиле "а если меньше ,чем у коммунистов ,то и не считается ".БОБорис ОсиповСамые мощные репрессии происходили на Западе...Игорь ВасилевскийВы не привели цифры, сколько умерло от голода в пиндосии во времена великой депрессии. По некоторым оценкам - до 30 млн чел! И какие меры Рузвельт принял для того, что бы как то из нее выбраться. Главный итого его работы - вторая Мировая война.БОБорис ОсиповТак белолицие об этом молчат...konstantinos параскевопулосБез подписи Сталина не могли посадить или расстрелять ни одного генерала. А по чьему приказу сидела банщицей в АЛЖИРе жена председателя Верховного Совета Калинина, который формально был президентом СССР. Сказки рассказывайте детям.ААлексейВы не слышали, что такое "Институт еврейских жён" поинтересуйтесь, узнаете много интересного.Игорь ВасилевскийА сидела она заложницей у власти. Дедушка Калинин, большой любитель молоденьких балерин, был сам по себе тих, неприметен и по сути... свой пост занимал как нужный Сталину человек с весомым голосом. И то, что он делал, и как и чем дышит всё прочее его окружение - первый знал - однозначно и категорически!!Игорь ВасилевскийПолноте, Алексей! Полноте! Об этом у рукопо...х и светлоликих говорить не принято!! Что ни конструктор - жена евгейка. Что ни член политбюро - жена евгейка! Про ОГПУ и ВЧК вообще промолчу. Сплошные ...... А почему?? А Литвинов?? Глава всей этой камарильи... На кого работал? Нет, без смешков.. Правильно. На остров. Так с кем и за что воевал с ними, сынами Сиона, Сталин?ГусЕнаВы про его педофилию?ААлексейА Вы, что "свечку держали"?ГусЕнаА вы это одобряете?ААлексейМне не нравятся голословные обвинения, а по-поводу педофилии, это к Г. Климову, к его произведению "Князь мира сего"Владимир EвтушенкоА потому, дебил, что нехер было ей сведения сливать Голде Меир, бывшей тогда послом Израиля в СССР. За такое расстрел был отмерен.Александр ЯпринцевСталин, Сталин!!?? Да если сейчас поставят к стенке или отправят на Калыму Чубайса, Грефа Горбачева, Набиулину и им подобных УВЕРЕН, что большая часть России одобрит это.Дмитрий Соловьевподдерживаю, одобрят ВСЕ , кроме - жуликов - прислуги жуликов - идиотов, которые вопреки очевидному , все еще верят враньюИгорь ВасилевскийИ еще на кухнях и в прочих кабачках напьются от радости до потери сознанияГусЕнаКвартирку сдашь государству? Чубайс тебе подарил бесплатную приватизацию, если чОВиктория Козина (Гуща)Так я и говорю тоже - дай людям волю - фонарей не хватит. Курицу украл - пять лет. Министерство обороны с-здил - пошел свидетелем, да еще и орден заслужил вместе с переводом к другой кормушке. Между прочим, главная оборонная воровка - по некоторым сведениям, достаточно полно публиковавшимся в 2016 году, двоюродная сестра жены айфончика. "Хоть и нет прямого доказательства, что Васильева сестра Светланы Медведевой, но слухи об их связях все же есть. Соседи Васильевой утверждают, что находящуюся под домашним арестом женщину Светлана не раз навещала. Иначе не объяснишь затягивание судебного процесса, частые уступки и послабления, когда она находилась под домашним арестом. Даже находясь в СИЗО, она пользуется услугами парикмахеров, посещает салон красоты, пищу заказывает через интернет. Следователи собрали очень много доказательств о причастности Евгении к хищениям в крупных размерах, однако, воровка находится на свободе, отделавшись месячным отбыванием в колонии. Официально никогда признано не будет, сестры ли Васильева и Медведева. Никто не захочет иметь в родственниках воровку – это может навредить репутации некогда первой леди страны, да и самому экс-президенту. А Васильева, выйдя из колонии, живет в своей шикарной квартире из 13 комнат, занимается ювелирным делом, оформив компанию на подставное лицо, ей возвращают конфискованное имущество. Вот и думай – кузины они с Медведевой или нет, не разберешь." Поневоле вспомнишь Иосифа с его старым френчем и министерские дачи, в которых нынешние хозяева жизни даже прислугу бы не поселили. Иосиф Виссарионович, хватит спать, пора возвращаться!ААлексейКопайте глубже сударыня. Была проведена очень хитроумная операция, в результате которой Российская армия стала самой мощной армией в Мире.Виктория Козина (Гуща)Вот я и копала. Ущерб, нанесенный армии в результате васильевско-табуреткинского разгула можно сопоставить только с июнем 41-го. Многое до сих пор не восстановлено. Я всякий раз, проезжая Корнево-1, "любуюсь" разбитыми казармами бывшей воинской части. Ее более-менее содержали до табуреткина, а во время его правления разграбили окончательно. Уничтожили морально и технически вертолетный полк, практически оголили границу с Польшей. Не открою большой тайны, если скажу, что в случае удара по Кал-ой области нато просто пройдет. Без задержек даже погадить. Я ведь тоже поначалу думала о хитрой комбинации, только она из трех пальцев получилась. При нынешнем уровне разведтехники и количества членов пятой колонны можно в секрете держать отдельно взятый оборонный завод. И то с натяжкой. Так что спасибо Шойгу, но табуреткин - вор и предатель. 12.2013 Сердюкову предъявлено обвинение в халатности, повлёкшей причинение крупного ущерба (ч.1 ст. 293 УК РФ). В феврале 2014 года следствие в отношении Сердюкова прекращено, так как он попал под амнистию к 20-летию Конституции Российской Федерации, будучи признан "защитником Отечества" В мае 2019-го, сменив министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, Сердюков возглавил совет директоров ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК). И, кстати, "успешными реформами" самолетостроение отечественное разбомбил. Успел, сволочь. Комментарий политического обозревателя, лауреата премии Правительства РФ Сергея Лескова: "Скоропалительное смещение Сердюкова с поста председателя СД ОАК и замена его Чемезовым в принципе ничего не решило... Прославленные КБ на грани развала, который усугубило решение Сердюкова раскассировать пять ведущих авиационных фирм по городам и весям, выведя их из столицы". Остальное сами можете найти. У Сталина кадры решали все, а у этих связи.ААлексейПриятно читать грамотный комментарий красивой женщины, но к сожалению сейчас у меня нет времени, чтобы также аргументированно Вам всё объяснить.ЕБЕлена Бресловасделай так Путин и проведи ч/з ЕР и рейтинг взлетит до небес...VGVasily GolovОднажды начали застраивать территорию вдоль забора кладбища,рядом было здание СИЗО УКГБ. Черепов найдено много.Есть с пулевым отверстием.Мемориал обследовал,поднял архивы.Расстрельные приговоры. На них подписи не Сталина .Местных властей.Олег СамойловНу, естественно, товарищ Сталин об этом ни сном, ни духом!Владимир МеженковАвтор прав отчасти. Основные "творцы " культа личности" помимо тех, кого назвал автор, еще и те, кто и сегодня поет осанну вождям без малейшей попытки разобраться, а что в их осанне действительно заслуженное вождем, а что нуждается в очень и очень серьезном анализе. Нельзя сбрасывать со счетов и разного рода доброхотов, которые делают на "культе" карьеру, как сделал ее генерал Блохин, на счету которого 15 тысяч лично им расстрелянных.SSSasha Sokolovваш таракан не знал, что кого то расстреливают и в лагеря сажают?NNataКто больше всех был замазан чужой кровью, после смерти Сталина пытались ею его измазать. Почему бы не пнуть мертвого льва?ИИринаИменно те ,кто верещат ,что Сталин репрессировал исключительно "ни за что ", и создали из захваченных ими республик преступные Гогсударства ,в которых хорошо живут не честные люди ,а преступники и враги своей страны и народа .Валерий ШтутинФакт тот, что были репрессии, были преступления против собственного народа, были физические уничтожения людей за их "неправильные взгляды", "неправильные лица". Кто главный виновник, это сейчас можно спорить до хрипоты. Одни винят лично Сталина, другие Берию, третьи Ежова, четвертые оправдывают Сталина и Берию, "валя" все на Ежова, а там еще и пятые, шестые и т.д. В общем, царь был хороший, бояре плохие. Здесь надо или проводить исторические расследования, анализировать факты, или просто считать, что были преступления, они не раскрыты, а кто преступник, таким образом, можно предполагать, гадать и т.д. Или, еще проще, заявить, что не было никаких преступлений, все это выдумки чьего-то больного воображения. Пусть каждый решает для себя сам, что ему больше подходит.ИИринаА почему ваша сталинофобская клика восхваляет Николая II и Столыпина ,проводивших масштабные для Российской Империи политические репрессии и казни ? Почему это у вас не считается преступлением перед страной и народом,физическим уничтожением людей за "неправильные взгляды "?OPOleg PomoshnikovЕсли б Николай II и Столыпин проводили масшабные репрессии и казни то переворота не было бы. Не опускайтесь до уровня кликуш- антисталинистов.Игорь ВасилевскийБыли и перегибы и перехлесты. Да, нужно разбираться. Но в контексте того исторического процесса. В рамках тех условий. Ну, а то, что дураков со списками было много - истина историческая. Закончили они, правда, плохо..Валерий ШтутинА кто восхваляет Николая II? Про Столыпина ничего не могу сказать, он попытался провести реформы так, как он лично понимал, правильно или нет, не берусь судить. А Николай II фактически Россию про... (профукал), он не понял вовремя, чем все может закончится. А время было, еще в 1905 году можно было понять, как простой священник (заметьте, не коммунист, не большевик, меньшевик, эсер или еще какой-то политический деятель, а священник) повел народ на Дворцовую площадь в Петербурге, и чем все это обернулось. Вместо того, чтобы проанализировать ситуацию и как-то исправить, он устроил репрессии. Сначала ему, вроде, и удалось несколько утихомирить, подавить, но потом все рвануло с большей силой и снесло его самого. А насчет преступлений, если тот же Николай II (а еще можно вспомнить и Ивана Грозного) совершили ряд кровавых преступлений и остались при этом безнаказанными (хотя про Николая II этого не скажешь, про безнаказанность), то всем остальным можно тоже совершать их? Тогда давайте всех убийц помилуем, не они одни такие. А там можно и насильников пожалеть, ну не ведали, что творят.Игорь ВасилевскийСказки о кровожадности Сталина и Берии написаны лысым кукурузником. Правда, его, хрущовских расстрельных списков, не видел почти никто - хорошо постарался выдирать из дел уголовных свои приказы на убийства. Были ли репрессии? Однозначно! Все ли пострадали? Конечно, нет! В первую очередь - старые большевики, которые работали не руками, а языком и громко гордились тем, какие они важные. Была и военная оппозиция во главе с Тухачевским и рядом маршалом и прочих генералов. Было стукачество среди интеллигенции - поголовное! Из-за отдаленности от кормушки, не признания "талантов" и прочее. Кляузы писались семи на всех. Но то, что и НКВД и ранее - ОГПУ чистились кардинально от ошалевших от крови следователей-вышибал признаний, почему то критиканы молчат. Напрочь молчат. И чьих по национальности они в подавляющем количестве они были - светлоликие не упоминают! Я критиканам и Сталина и Берии посоветовал бы посмотреть на то, что творилось в стране - сияющем граде на холме. Если своих мозгов не хватает понять, что в то время решался вопрос - куда идти дальше - вперед или реставрация буржуазной России - то хотя бы сопоставьте цифры и буквы. И вам многое станет понятно! И второе. Не судите ту эпоху своими продвинутыми мозгами. Там была война за судьбы страны. И еще не известно - какова была бы ваша судьба, критиканы вы лицемерные!ГусЕнаКлючевое слово-ДОНОСЫААлексейНа одном из расстрельных списков Хрущова, резолюция Сталина: "Уймись дурак!"Олег СамойловЭто ДОКУМЕНТАЛЬНО подтверждено или ОБС?OPOleg PomoshnikovДо выдворения Бронштейна(Троцкого) всесь силовой блок курировалали троцкисты. И личная охрана Сталина была почему то из терских казаков а не из НКВД.Власик только числился в НКВД но подчинялся лично Сталину.А Троцкий своим сторонникам велел,при их аресте, клеветать на полезных государству людей.Игорь ВасилевскийТак, примерно, и было. Но тут же, в эти процессы, приплелмсь Бухарин с Каменевым, Зыковым и Зиновьевым. Очень русские люди с парадигмой о мировой революции. Так что... увы, но всё это была реальная гражданская клановая война. Я бы назвал ее - носящей налет межконфессиальной и межэтнической. в которой остновной движущей силой выступали люди из-за черты оседлости плюс латыши (вообще, в подавляющем большинстве, ненавидившие все русское!) с одной стороны, а с другой - как это не странно - бывшие генералы царской армии, принявшие идею независимости России от всяких Антант и которых первые покрошили бы в мелкий фаршГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)Ещё бы! Легко валить с больной головы на здоровую! Многие на местах партийные революционные воротили пытались показать свою власть и всех противников зачисляли врагами народа. А сколько подлецов было среди обывателей --которые из желания завладеть чужим жильём или барахлом --доносили и клеветали из подтишка. А оклеветанных ими незаслуженно--расстреливали или сажали на долго. А потом все подстроились к новой жизни, а свои грехи свалили на голову Сталина. А он не являлся единовластным хозяином молодой страны до 1937 года. А просто был один из многих. А эти многие и творили то--что потом на него и свалили.Игорь ВасилевскийОценка отлично! Примерно так и было! И эти "хозяева губерний" быстро смекнули, что их за барские замашки - прислугу, вседозволенность, привлекут рано или поздно к ответственности. А что бы этого не произошло - нужно поляну от всех недовольных регулярно чистить. А как? Правильно. РепрессиямиАлександр ТретьякНе живя в той эпохе сложно судить однозначно . Но можно сказать с уверенностью , что не все репрессированные были белые и пушистые . Маленький пример из современной жизни ежегодно к 9 Мая в СМИ появляется информация о транспарантах с фашисткой техникой вместо советской еще хуже загрузили фото фашистов на сайт бессмертный полк . За это раньше дали бы приличный срок или поставили бы к стенке и это было бы правильноИгорь ВасилевскийЕсть статистика о числе осужденных за годы репрессий. Количество сидельцев в СССР того времени была чуть ли не в 2 раза меньше, чем в пиндосии. А по политической статье 58..... - совсем немного Но были. Кто преимущественно кричит о гонениях на своих родных? Те, чьи деды и бабки пострадали за чистую уголовку - кражи, хищения, разбой и прочую бытовуху. Но это же не статусно! Не комильфо! Пострадал от проклятых коммунистов и от Сталина лично - вот так звучит!Виктория Козина (Гуща)Большинство антисталинистов воспитано солжиком. Прежде, чем хаять правление Сталина, взгляните на нынешних князьков. Дай людям волю - фонарей точно не хватит. Ну а касательно всех и ни за что - было тут интервью одного районного прокурора, который поднял для реабилитации 12 дел "невинно осужденых". 11 из них были осуждены по уголовным статьям - разбой, грабеж, убийство, изнасилование... Ну а один действительно сидел "ни за что". Полицаем был страдалец. Получил двадцаточку, а при кукурузнике амнистировался. Так что не надо кричать о невинно посаженых дедушках и бабушках, потому как неизвестно, что вылезет при попытке раскопать истину. У нас хватает забот с нынешними проблемами.Игорь ВасилевскийПоэтому то беснующаяся толпа "либералов-победителей" первым делом кинулась на Лубянку дела свои уничтожать. И с удовольствием повторит эту попытку при случаеОлег СамойловЕстественно! Сталин и понятия не име о расстрелах и десятках без права переписки! Он же был таким заботливым о народе!ГусЕнаТолько я не пойму почему сейчас даже за непомытый клозет Путин виноват....Олег СамойловТак то ПУТИН! А вот Сталин даже за Вторую мировую - НИ ПРИ ЧЕМ!!!Олег СамойловТак то ПУТИН! А вот Сталин даже за Вторую мировую - НИ ПРИ ЧЕМ!!!ГусЕнаКонечно, это ж не он грозился такую.же хрень устроить по всему миру...И не он Польшу отхряпал...Олег СамойловНу, положим, не только Польшу! У нас любят россказни рассказывать про "освободительные" походы товарища Сталина, а вот ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ походы товарища Гитлера оценивают, как агрессию и оккупацию!Виктория Козина (Гуща)Петушка хвалит ку-ку-ка за то, что хвалит он петушку. Историю бы, что ли, почитала. Нормальну. Спицина, к примеру, или воспоминания Черчиля и Рузвельта, отъявленных комуняк и сталинских пособников.Руслан ТехажевНе сомневаРуслан ТехажевНет сомнений в том, что при Сталине влияние удельных князьков было гораздо выше и на местах и в общей обстановке в стране. И ещё не надо забывать, какая по уровню развития страна была после войны и революции и гражданской войны с вторжением из-за границ России! Плоха та власть что не может защитить ни себя, ни страну. Перемены должны быть в экономике, а не в тасовании правителей в государстве. Меня смешит слоган представителей партии бывшего надкусанного фрукта, заявляющих о будущих переменах. Им во власти бывшим кто мешал их осуществлять? Противно ещё смотреть и на тех, кому надоел во власти Путин. Хочется спросить их, вещающих перед микрофоном, а не надоели им, десятилетия без войн на границах страны и улицах городов? И много ещё таких вопросов есть у тех людей которые просто работают и живут себе во благо, и тем самым берегут страну от таких желающих их облагодетельствовать, действуя по принципу отнять и разделить. Хватит! Уже не раз проходили этот путь. И ещё хватит марать грязью имя мёртвого, он Вам не может ответить,Геннадий РостовскийКому будет интересно - найдите в интернете и скачайте бесплатно А.П. Сидоренко. Последний шанс. Вещь глубокая. политика, история. философия и пр. Хотя и в жанре "попаданцев". Полный вариант - больше 600 страниц. Кто заинтересуется - не пожалеет. В жанре "попаданцев" впервые встретил столь серьёзную вещь.Алексей СмирновЭто сейчас те действия называют репрессиями, а на самом деле это была обыкновенная чистка рядов. Да, к несчастью для многих. далеко не всегда в ней принимали участие квалифицированные люди, но кто знает что бы было. если бы её не было совсем. А сейчас, пенсионная реформа прошла вопреки Путину? Ведь он дважды говорил о невозможности и нежелании её проводить, однако...Олег ГришинИз найденных мною фактов - смертная казнь была отменена 26 мая 1947 года Указом Президиума ВС СССР. (через 3 года восстановили). В книге Александра Зиновьева "Нашей юности полет", написанной как социальная повесть, приводится информация, что сам доклад Хрущова готовился еще при жизни Сталина. И Сталина разоблачать должен был сам Сталин. В народ именно внедрялась мысль, что Сталин не знал о репрессиях и произволе НКВД. Не знаю насколько всему этому можно верить в деталях, но в общем согласен с А. Зиновьевым. Не личность руководителя определяет ход Истории, а сам ход Истории, уровень ее Исторической необходимости подбирает и детерминирует руководителя.Бронетемкин ПоносецГорский ВикторБольшой террор начался с приказа №00447 - https://istmat.info/node/32818 трудно представить, что это всё "придумал" шибсдик-пидераст - 151 см. ростом, моральный и физический урод с "назаконченным низшим " образованием. Достаточно посмотреть последнюю графу, где приведена численность населения района подлежащего выборке по квоте на репрессии ("демократично" - ни в коем случае не превышать лимит "итого", а в пределах лимита, можно всех расстрелять или отправить в лагерь, кроме последней позиции на 10 тыс. т.к. они и так в лагере!). Всё это Сталин проделывал весело и с юмором! Вот заседание вечерние февральско-мартовского пленума от 1 марта 1937 г. (ЕЩЁ НЕ НАЧАЛСЯ "БОЛЬШОЙ ТЕРРОР". Выступает нарком водного транспорта Пахомов: "Недавно только стали проверять кадры и уже такой букет. Сердюков - начальник Днепропетровского пароходства, Хондожонко - заместитель начальника Енисейского пароходства - я называю фамилии людей, которые уже разоблачены и арестованы. (СМЕХ.). Зимин начальник механико-судовой службы. Кувшинов - заместитель начальника Верхне-Волжского пароходства, Бовин - начальник Центрального управления Верхне-Волжского пароходства, Самарцев - зам. начальника Московско-Окского пароходства. (СТАЛИН: " Бовин тоже арестован?") Тоже арестован, тоже сволочью оказался. (МОЛОТОВ. "Правильно арестован?) Правильно. (МОЛОТОВ: "А раньше вы не догадывались?") Нет не догадывался. Я не стану занимать ваше время зачитыванием большого списка , у меня этот список имеется на 77 человек (СМЕХ) из которых 2/3 арестованы. (СТАЛИН: "Маловато что-то.). Тов. Сталин, я вам сказал, что это только начало. (СМЕХ ВСЕГО ЗАЛА)." Вот так эта кодла веселилась подначиваемая параноиком .Горский ВикторИнтересно дальнейшее выступление Пахомова: "Мы должны работать по-новому, а для этого мы должны прежде всего раскрыть всех вредителей. Как их можно раскрыть? Если этот факт взять и по-настоящему рассмотреть , по-новому рассмотреть, почему это случилось, то мы дороемся и выявим ещё одного-двух сволочей, уверяю вас. А как только двух-трёх сволочей поймаем, эти две-три сволочи, дадут ещё двух-трёх сволочей (СМЕХ)"./// Дело в том, что "двумя-тремя сволочами, дело не ограничивалось, вот заявление №267 на имя Молотова, от бывшего флагмана 1-го ранга (адмирала) К.И. Душенова, бывшего матроса "Авроры", участника штурма Зимнего,....: "После 22 часов применения ко мне жестоких физических методов воздействия я почти в бессознательном состоянии в результате внутреннего кровоизлияния написал под диктовку следствия ложное заявление, что я - заговорщик и вредитель. Через 5 дней после тех же методов я подписал заранее написанный протокол , где указано более 30 человек, якобы моих сообщников, которых после арестовали без допроса меня... Я всем сердцем Вас прошу, не можете ли сделать так, чтоб меня больше не били... прошу меня расстрелять, но не бить. Если вы не найдёте возможным вмешаться в это дело, то прошу сделать так, чтобы хотя бы за это меня не били. Я опасаюсь, что следствие может рассмотреть это как провокацию". Как говорится за что боролся, на то и напоролся. К.И. Душёнова будут "разрабатывать" два года, прежде чем он получит желанную пулю в затылок. Вот так эти скоты и правили страной.Михаил АзовскийА Вы сами это приказ читали? Особенно раздел 1. "Контингенты, подлежащие репрессии". Основной акцент: бывшие, вернувшиеся после отбытия наказания, но продолжающие вести активную антисоветскую подрывную деятельность. Не будем отрицать, что при огромном вале дел качество судебного производства страдало. К слову, пару лет позже после ареста Ежова основная масса исполнителей, превысивших установленные Приказом цифры, а также допускавших иные злоупотребления и превышение полномочий, сами оказались в тех же лагерях. В этом плане очень показательна судьба всех руководителей Соловецкого лагеря, где под репрессии за злоупотребления и превышение должностных полномочий не попал только последний. Цитировать же книги антисоветчика Бешанова ВВ (Кадры решают всё: Суровая правда о войне 1941-1945 гг. [= «"Кроваво-Красная" Армия. По чьей вине?»]https://www.rulit.me/books/kadry-reshayut-vsyo-surovaya-pravda-o-vojne-1941-1945-gg-krovavo-krasnaya-armiya-po-chej-vine-read-185061-38.html) пишущего в духе Суворова (Резуна), Солонина и т.п. "историков", которых уже давно и неоднократно размазало с документами и фактами профессиональное историческое сообщество - это мягко говоря неубедительно. Буду благодарен за ссылки на картинки со сканами стенограмм и протоколов, этого самого пленума, где есть приведённые Вами фразы.Олег ГришинИз книги Александра Зиновьева "Нашей юности полет": "Сталинская эпоха была юностью советского общества, периодом превращения его в зрелый социальный организм. И хотя бы уже потому она заслуживает нечто большего, чем осуждение: она заслуживает понимания. Понимание не есть оправдание. Можно понять, не оправдывая. Можно оправдать, не понимая. Оправдание есть явление моральное, понимание гносеологическое. С точки зрения понимания причины настоящего лежат в прошлом. С точки зрения оправдания или осуждения никакой связи между прошлым и настоящим нет. Настоящее не оправдывает прошлое. Прошлое не повинно в настоящем. Нельзя осуждать или оправдывать прошлое с точки зрения настоящего. Нельзя осуждать или оправдывать настоящее с точки зрения прошлого. Рассматривать историю в категориях оправдания и осуждения значит исключать всякую возможность ее понимания. Стало привычным штампом рассматривать сталинскую эпоху как эпоху преступную. Это \[LongDash] грубое смешение понятий. Понятие преступности есть понятие юридическое или моральное, но не историческое и не социологическое. Оно по самому смыслу своему неприменимо к историческим эпохам, к обществам, к целым народам. Рабовладельческое общество и феодальное общество не были преступными, хотя многое, происходившее в них, можно рассматривать как преступления. Сталинская эпоха была страшной и трагической эпохой. В ней совершались бесчисленные преступления. Но сама она как целое не была преступлением. И не является преступным общество, сложившееся в эту эпоху, каким бы плохим оно ни было на самом деле. Трагичность сталинской эпохи состояла в том, что в тех исторических условиях сталинизм был закономерным продуктом Великой Революции и единственным способом для нового общества выжить и отстоять свое право на существование. Трагичность сталинской эпохи состояла в том, что она навеки похоронила надежды на идеологический земной рай, построив этот рай на самом деле. Она обнажила подлинную страшную сущность многовековой мечты человечества."Алексей ПлескачНаконец то, правильная статья, развенчивающая деструктивную мифологию!VBvladimir bedarevПричиной гибели миллионов людей, развалом СССР и российской экономики 90-х годов стали фразы из любимых патриотических песен. например:" Смело мы в бой пойдём за Власть Советов и как один УМРЁМ в борьбе за это", или " Весь Мир Насилья Мы РАЗРУШИМ...". Мы любили эти песни, не ведая о том, что программируем сами себя на разрушение и гибель. Но как оказалось никто НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ, в том числе ЕЛЬЦИН и ГОРБАЧЁВ. Вот так вот действуют Народная Мудрость:" Слово не воробей, вылетит- не поймаешь," и Евангельские фразы от Иоанна Богослова:" В начале было Слово, и Слово было у Бога, И Слово было Бог", то есть Магией. Вот так мы себя загипнотизировали, а Западный Мир в этом нам под игрывал. Это наша с вами безграммотность.Владимир EвтушенкоТы из какой помойки, чмо антисоветское? Эти песни были в первые годы СССР. А Интернационал, к сведению тебя, подонка, вообще во Франции был написан.Сергей ДмитриевПослевоенное Ленинградское дело, дело врачей и др. помельче, а также гениальные шалости ИВС искажают пейзаж его правления. Кара постигала не только фигуранта дела, но и всю его семью (Вознесенский и др.).Не было возможности отстранить от дел ? Рокоссовский, Горбатов чудом выжили-таки в той взвинченной отмосфере подозрительности. Какими свершениями очаровали вождя Ежов, Хрущёв?ПВпетров викторКоротко о статье... До Сталинианы статья не дотягивает - жидковата, а вот для Сталиниады - сгодиться... В ситуации, когда "враги народа" повсеместно окопались во всех структурах советской власти, "...Сталину ничего не оставалось, как наблюдать и вычёркивать из "расстрельных списков" часть людей..." - пишет автор статьи... И этому есть подтверждения... Вот пример... В конце июля 1938 года нарком НКВД т.Ежов (будущий "враг народа") представил на утверждение т.Сталину список из 139 лиц подлежащих расстрелу... Увидев в списке фамилию Егорова А.И. (одного из пяти первых Маршалов СССР и бывшего 1-го зам. Наркома Обороны и нач.Ген.штаба РККА) т.Сталин спросил: что там с Егоровым?... Разоблачён, как "враг народа", но сотрудничал с "органами" и дал показания на окопавшихся во время его руководства Ген.штабом матёрых шпионов польской, немецкой и итальянской разведок -доложил т.Ежов... Вычеркнув из списка фамилию Егорова А.И., т.Сталин подписал остальной список с 138 фамилиями: "К исполнению"... Через 4 месяца т.Ежов сам попал в разряд "врагов народа" и был снят с должности Наркома НКВД... И уже при новом Наркоме НКВД т.Берия Маршал Егоров А.И - "выдающийся полководец Гражданской войны и организатор блестящих побед КА" ( это цитата из поздравления Маршалу Егорову А.И от т.Сталина) - был "почётно" расстрелян 23 февраля 1939 года - в День Красной Армии и Флота... Тяжело было в ту пору управлять советским государством гуманисту т.Сталину!...Комментировать
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