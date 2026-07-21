Китай передал уникальное судно для крупнейшего железорудного проекта в Африке

Новое судно для крупнейшего железорудного проекта в Африке / © Guo Yuandanz / GT Как сообщило издание Global Times, судно полностью спроектировано и построено китайскими специалистами, а его ввод в эксплуатацию стал важной вехой для национального судостроения, ознаменовав переход Китая от роли догоняющего к мировому лидеру в сегменте высокотехнологичных саморазгружающихся транспортных судов.