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Китай передал уникальное судно для крупнейшего железорудного проекта в Африке

Китай передал уникальное судно для крупнейшего железорудного проекта в Африке

Новое судно для крупнейшего железорудного проекта в Африке / © Guo Yuandanz / GT Как сообщило издание Global Times, судно полностью спроектировано и построено китайскими специалистами, а его ввод в эксплуатацию стал важной вехой для национального судостроения, ознаменовав переход Китая от роли догоняющего к мировому лидеру в сегменте высокотехнологичных саморазгружающихся транспортных судов.

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