Нарышкин: Запад хочет помешать формированию нового центра силы на базе СНГ

На Западе не оставили попыток вмешиваться в дела СНГ. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал целью подобных действий желание разобщить страны и не допустить формирование альтернативного центра силы.
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